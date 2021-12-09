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Актуализированная стратегия развития холдинга «Байтерек» держит курс на устойчивое развитие Казахстана

9 Декабря 2021 13:34
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Актуализированная стратегия развития холдинга «Байтерек» держит курс на устойчивое развитие Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуализированная Стратегия развития холдинга «Байтерек» на 2014-2023 годы утверждена постановлением Правительства РК, сообщает Казинформ.

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«Стратегия развития Холдинга актуализирована в связи с присоединением холдинга «КазАгро» и функциями по финансовой поддержке агропромышленного комплекса. В этом документе определены три стратегических направления деятельности: поддержка предпринимательства, развитие АПК и обеспечение населения жильем», - отметила директор департамента стратегии и анализа Холдинга Мадина Ержанова.

По ее словам, холдинг «Байтерек» выступит локомотивом по развитию проектного финансирования в Казахстане. Чтобы сократить госучастие, в кредитование приоритетных проектов будут максимально вовлечены частные инвесторы. Дочерние организации намерены поддерживать внедрение на предприятиях новых технологий, методов ведения бизнеса, стимулировать крупные предприятия к сотрудничеству с МСБ, поддерживая их в цепочках поставок.

Новое стратегическое направление по развитию АПК включает обработку или производство продуктов питания, растениеводства и животноводства.

«Между тем, Единый оператор жилищного строительства в лице АО «Казахстанская Жилищная Компания» будет заниматься строительством жилья целыми микрорайонами одновременно с необходимой инфраструктурой, школами, детсадами и коммерческими объектами с последующей эксплуатацией и реновацией через механизмы ГЧП», - подчеркнула Мадина Ержанова.

Также стоит отметить, что внедрение принципов устойчивого развития в деятельность Холдинга – одно из стратегических задач в обновленной Стратегии развития.

Так, при формировании проектного портфеля Холдинг отдает предпочтение проектам, соответствующим Целям устойчивого развития ООН, и влияющим на устойчивое социально-экономическое развитие РК.

Особое внимание уделяется ответственному финансированию. Холдинг следует принципам ESG и активно внедряет их в свою деятельность. Для развития этого направления также предоставляются инструменты поддержки для «зеленых» проектов, в частности, «зеленые» облигации. Одновременно с этим, успешно запускаются новые финансовые инструменты – социальные облигации.

Кроме того, холдинг «Байтерек» внедрил единую кадровую политику, чтобы обеспечить себя и дочерние организации кадрами с необходимой квалификацией и мотивацией.

«Таким образом, инициативы в области устойчивого развития занимают особую роль в Стратегии развития Холдинга и являются ее неотъемлемой частью. Планомерная реализация этих инициатив и стратегических задач Холдинга внесет вклад в достижение целей «Стратегия-2050», - заключила Мадина Ержанова.


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#Экономика  
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