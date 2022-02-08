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Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен

8 Февраля 2022 20:37
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Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель представительства КИСИ при Президенте РК Асель Абен прокомментировала поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученные во время расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «События, произошедшие в начале года, угрожали нашей национальной безопасности. Мы в таких условиях благодаря единству страны сохранили безопасность и даже целостность нашего государства. Сейчас главной задачей Правительства является повышение благосостояния населения, а также сокращение разрыва в доходах граждан и создание благоприятных рабочих мест». Обеспечение достойного уровня жизни и безопасности – одна из ключевых функций государства, а создание рабочих мест – ключевая задача в экономике», - сказала Асель Абен.

Ссылаясь на данные Бюро нацстатистики на конец 2021 года, эксперт отметила, что численность рабочей силы в стране составила 9,3 млн человек, из них занято 8,8 млн, а уровень безработицы не превышает 5%.

«При реализации политики занятости задача государства заключается в формировании рабочих мест в секторах с наибольшей производительностью труда. Только в этом случае будет обеспечиваться качественный экономический рост, а вместе с ним будут расти и доходы населения. В Казахстане по большей части занятое население сосредоточено в сфере торговли (16,6%), сельского хозяйства (13,4%), образования (12,7%), промышленности (12,4%)», - отметила Асель Абен.

«Такие секторы, как торговля, сельское хозяйьство отличаются низким уровнем производительности труда. Поэтому, на наш взгляд, в политике занятости населения следует не просто гнаться за цифрами, а обратить внимание на качественные критерии создаваемых рабочих мест. В этом отношении уже реализуются некоторые шаги. Так, к примеру, в прошлом году Минтруда внесло предложение не включать в Дорожную карту занятости проекты, обеспечивающие краткосрочную занятость. В итоге в 2021 году в рамках ДКЗ было создано более 12 тысяч рабочих мест, из них чуть более 50% - на постоянной основе», - сказала руководитель представительства КИСИ при Президенте РК.

По словам Асель Абен, перечень проектов, обеспечивающих занятость населения, в открытом доступе сложно найти. В планах Правительства в течение ближайших пяти лет создать 46 тысяч постоянных рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и трудоустроить более 700 тысяч казахстанцев.

«Ключевой отраслью, которая обеспечит занятость в несырьевом секторе, остается строительная отрасль. Вместе с тем, актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда. Это один из самых острых моментов, из-за которых возникали протесты в трудовых коллективах. Для урегулирования подобных вопросов существуют профсоюзные организации, призванные защищать трудовые права и интересы трудящихся в отношениях между работодателями и работниками. В нашей стране работа профсоюзов практически не видна. Об этом также говорил Президент на расширенном заседании», - подчеркнула спикер.

Как отмечает Асель Абен, ранее Президентом поставлен ряд задач, которые необходимо реализовать в государственной политике занятости, чтобы обеспечить людей достойной работой и справедливой оплатой труда:

подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка;

создание качественных рабочих мест;

обеспечение новых форм занятости;

трудоустройство молодежи;

обеспечение инклюзивности политики занятости;

повышение трудовой мобильности.

С учетом этих задач, по словам эксперта, необходимо выстраивать механизмы политики занятости.

«В целом, можно сказать, что управление в стране все еще остается «на ручном механизме», под контролем Главы государства. Со стороны Правительства работа по кардинальному реформированию и системным преобразованиям в экономике пока продвигается медленно», - резюмировала руководитель представительства КИСИ при Президенте РК Асель Абен.


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#Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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