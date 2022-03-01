Актуальные вопросы в сфере молодежной политики обсудили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на совещании под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова обсудили актуарные вопросы в сфере молодежной политики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Руководитель управления внутренней политики Канат Азмуханов сообщил, что из 133 тысяч молодых жителей региона 74 тысячи относятся к категории экономически активного населения. И эта цифра постоянно растёт.
«В этом году на реализацию молодежной политики из местного бюджета предусмотрено 224 млн. тенге. В регионе создание условий для добровольного участия молодежи в общественной жизни, развития компетенции и поддержка их инициатив осуществляются через городской и районные Молодежные ресурсные центры. Сейчас в Жылыойском, Махамбетском и Макатском районах дополнительно выделено по одной штатной единице для работы с молодежью категории NEET. Необходимо решить этот вопрос и в других районах», - сказал Канат Азмуханов.
Подытоживая совещание, глава региона Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений ответственным лицам по решению поднятых вопросов, принятию мер по внесенным предложениям.
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