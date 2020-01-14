Актуальные вопросы развития регионов обсуждают во время встреч с населением сенаторы

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ - АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената продолжают встречи а населением в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Депутат Сената Парламента Ольга Перепечина посетила с рабочим визитом город Тайынша и село Карагаш Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. В рамках поездки состоялась встреча в районном филиале партии «Nur Otan», в которой приняли участие аким района, члены партии «Nur Otan», депутаты маслихата, работники социальной сферы, пенсионеры.





В ходе встречи сенатор проинформировала о работе Парламента в 2019 году и принятых изменениях, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, в рамках законов «О статусе педагога» и «Об обязательном социальном страховании», Административного кодекса, новых государственных программах в сфере развития образования и науки и здравоохранения. Также депутатом даны разъяснения по действующей Программе развития регионов до 2025 года, в частности о возможностях, предусмотренных специальным проектом «Ауыл – ел бесігі» по улучшению качества жизни на селе, модернизации инфраструктуры сельских территорий и доведению их до параметров Системы региональных стандартов.





Во время встреч участники задали депутату интересующие их вопросы, а именно обсуждались злободневные вопросы касательно выделения денежных средств на ремонт дорог районного значения, необходимости строительства школы в городе Тайынша на 600 мест и в селе Вишневка на 125 мест взамен аварийных, перехода на электронный документооборот в государственных органах и гарантии сохранности и конфиденциальности данных, защиты от хакерских взломов, закрытия аптек в сельской местности из-за несоответствия стандартам и нормативам, выплаты адресной социальной помощи, обеспечения жильем, вопросов ставок по недропользованию, сбоев в работе системы «Қолдау» при подаче заявок на субсидии по сельскому хозяйству, проблем получения разрешения от Министерства сельского хозяйства РК на ввоз скота из-за рубежа и др.

Также депутат посетила аварийную среднюю школу в селе Вишневка, ТОО «Астык-СТЭМ» в селе Карагаш, которое специализируется на животноводстве и выращивании овощей с помощью капельного орошения. Сенатор осмотрела овощехранилище, материально-техническое оснащение, новую технику, оборудование для выращивания, хранения и сортировки овощей, а также встретилась с коллективом.





В здании Карагашской средней школы состоялась встреча с жителями села, на которой были даны разъяснения по изменениям, вступившим в силу с 1 января 2020 года.

По всем вопросам, заданным в ходе встреч с населением, сенатор дала разъяснения, некоторые вопросы взяла на свой личный контроль.





Депутат Сената Гумар Дюсембаев с рабочей поездкой посетил Курмангазинский, Исатайский и Махамбетский районы Атырауской области. В Курмангазинском районе сенатор провел встречи с местными жителями и сотрудниками приграничного пропускного пункта.

В селе Аккыстау Исатайского района Г. Дюсембаев ознакомился со строительством колледжа предпринимателей на 320 мест, в поселке Доссор Макатского района посетил строительство очистительных сооружений, финансируемых из государственного бюджета.

На встречах с жителями и работниками районов и сел парламентарий подробно разъяснил реализацию основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, внесенные изменения по государственной социальной поддержке и вопросы развития регионов, информировал о принимаемых Парламентом законах.