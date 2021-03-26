Актуальные  вопросы противодействия COVID-19 рассмотрены на заседании оперативного штаба в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с участием министра здравоохранения РК Алексея Цоя, рассмотрены системные вопросы борьбы мегаполиса с COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая совещание, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в рамках борьбы с пандемией КВИ приняты меры по усилению системы здравоохранения города. По трехлетнему плану модернизации ведется обновление медицинского оборудования, проводится система медицинских газов в инфекционные стационары, устанавливаются комплексы по обеззараживанию сточных вод и утилизации медотходов.

Аким мегаполиса также отметил, что в прошлом году были разработаны и внедрены алгоритмы по выявлению и госпитализации пациентов с КВИ, выстроена работа ПМСП и центра телемедицины по наблюдению за бессимптомными пациентами на амбулаторном лечении. Создан необходимый резерв инфекционных койко-мест, действует лекарственный Стабфонд для аптечной сети и ковидных госпиталей.

По словам Б. Сагинтаева, принимаемые меры позволяют управлять ситуацией, не допускать «перегрева» системы здравоохранения города и распределять нагрузку на стационары по принципу эшелонирования.

С целью исполнения задач, поставленных Главой государства, принимаются меры по усилению работы ПМСП, защите материнства и детства, снижению смертности от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Кроме того, по поручению акима Алматы Б.Сагинтаева разработаны дорожные карты по повышению качества оказываемой медицинской помощи и решению кадрового дефицита медработников.

На сегодня в городе выстроен алгоритм планового перевода резервных койко-мест в ковидные. Подготовлено 28 ковидных клиник мощностью 7011 коек и 250 реанимационных. На сегодняшний день задействовано 5000 инфекционных и 220 реанимационных коек. Введен в эксплуатацию филиал Городской инфекционной больницы на РВ-90, построено две новые модульные клиники общей мощностью 1080 мест. Такой коечный фонд предполагает до 500 госпитализаций в сутки. Во всех медицинских организациях города произведено зонирование помещений. Это исключает внутрибольничное заражение.

Важной составной частью борьбы с пандемией является работа Центра телемедицины, созданного для оказания дистанционной консультативной помощи жителям города, состояние которых не требует неотложной помощи. Сегодня круглосуточными консультациями и медподдержкой операторов охвачено 2,5 тысяч лиц с бессимптомным и легким течением КВИ. Налажена работа мобильных бригад городских поликлиник по амбулаторному наблюдению за пациентами. По всему городу мобилизовано 768 групп. Сформирован кадровый резерв. На передовой в инфекционных стационарах работает около 2000 медработников. В резерве - 2758 медицинских работников.

В Алматы принята общегородская программа обеспечения клиник медицинским кислородом. Цель - 100% оснащение кислородом 16 клиник города. За 2020 год 6 клиник полностью оснащено кислородом, в текущем году еще в 10 клиниках будут кислородные станции.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что модель развития службы здравоохранения и борьбы с COVID-19 в Алматы масштабируется на другие регионы страны. К примеру, эшелонирование стационаров, которое позволяет обеспечивать оборот и освобождение коек при сохранении стандартов оказания медпомощи; работа центра телемедицины, позволяющая контролировать бессимптомных и больных с легким течением болезни. Такого центра нет в других регионах.

Вместе с тем, министр отметил важность работы по обновлению на 70% автопарка скорой помощи за последний год, а также подключения кислородных станций, которых в последние 20 лет не было в медучреждениях Алматы. Кроме того, А. Цой сообщил, что в апреле будет доставлена новая партия доз вакцин против коронавируса.

По итогам заседания министр здравоохранения РК А. Цой дал ряд поручений по вопросам дальнейшей работы по борьбе с COVID-19.