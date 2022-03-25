Актуальные вопросы повышения качества уровня образования в стране обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Круглый стол на тему «Качественное образование – залог успешного будущего нации» сегодня прошел в Сенате. Участие в нём приняли депутаты Сената Парламента, руководство центральных государственных органов, акиматов регионов, руководители ВУЗов и учебных заведений технического и профессионального образования, представители международных и отечественных неправительственных организаций, а также эксперты отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Модератором круглого стола выступил председатель комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бейбит Исабаев. По мнению депутатов, проведенные в последние годы реформы в образовании и многие пилотные проекты не решили проблемы качества и конкурентоспособности специалистов, выпускаемых вузами страны. А структура и качество подготовки кадров в сфере образования ещё больше усугубляют серьезный дисбаланс на рынке труда.

«Тема очень важная и актуальная. Ведь от качества образования напрямую зависит процветание и твердость позиций каждой страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив, что качественное образование является составной частью развития страны, остановился на нескольких вопросах продвижения сферы образования. Президент отметил, что, прежде всего, необходимо сделать качественное образование доступным. Ведь очевидно, что главным фактором развития общества является квалифицированный специалист, владеющий качественными знаниями», - сказал Бейбит Исабаев.

Эта встреча является одной из возможностей извлечь уроки из событий «трагического января» и исполнением поручения Президента, озвученного им в ходе выступления в Парламенте в январе текущего года. В связи с этим в ходе заседания круглого стола были обсуждены актуальные вопросы качественного образования подрастающего поколения, внедрения современных методик и технологий в процессы обучения, повышения квалификации педагогов, повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда и снижения уровня безработицы среди молодежи.

Одним из решений проблемы с занятостью населения, по мнению депутатов, может стать принятие республиканской программы есть подготовки высококвалифицированных казахстанских работников и замещение ими позиций, на которых сегодня работают иностранные специалисты. Эти и другие рекомендации, выработанные в ходе заседания круглого стола, были направлены в Правительство.