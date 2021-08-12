Актуальные проблемы молодежи озвучили на экспертной площадке МИОР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 августа Научно-исследовательский центр «Молодежь» провел очередное заседание экспертной площадки «Jastar: ózekti másele» на тему «Современная молодежь: проблемы, потребности, тенденции», приуроченное к Международному дню молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК.
В дискуссии приняли участие представители государственных органов, общественные деятели, молодые ученые, эксперты.
Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Ш. Байманов и депутат Мажилиса Парламента РК М. Ахметов подчеркнули, что государство не оставляет без внимания текущие проблемы молодежи и предпринимает меры по их решению.
Во время встречи директор НИЦ «Молодежь» А. Сакошев представил результаты социологического исследования, проведенного в 2021 году, которые станут основой Национального доклада «Молодежь Казахстана», ежегодно вносимого Главе государства.
Эксперты в рамках своих выступлений подняли важные проблемы и предоставили конкретные рекомендации для их решения. В том числе, член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК Ж. Искакова выступила с докладом о ценностях молодежи, политический консультант Д. Айкенова рассказала о паттернах поведения современного молодого поколения, заместитель председателя «Жас Отан» А. Буркиталин в своем выступлении разобрал проблемы занятости молодых людей, а председатель РОО «Жас Улан» Д. Садвакасова посвятила свой доклад актуальным проблемам буллинга и лудомании среди молодежи.
По итогам очередного заседания экспертной площадки «Jastar: ózekti másele» был сформирован список рекомендаций для государственных органов и НПО, озвученный представителями государственных органов, общественных организаций, экспертами и другими участниками.
Мероприятие прошло в онлайн- и офлайн-форматах с соблюдением всех санитарных норм.
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