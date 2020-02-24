Актуальность трудов аль-Фараби обсудили на форуме в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский форум «аль-Фараби и современная казахстанская философия», посвященный празднованию 1150-летия аль-Фараби, состоялся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе форума ученые и студенты выступили с докладами и исследованиями касательно трудов аль-Фараби.

«Научный форум имеет по своему масштабу республиканского характера, поскольку было заявлено участие ученых из вузов Актобе, Павлодара, Актау. На форуме представлены также доклады студентов, которые приехали из Караганды, Павлодара и других городов. Считаю, что форум познавателен особенно для молодых, начинающих исследователей, которые только учатся азам науки. 1150-летие выдающегося ученого, являющегося знаковой фигурой не только для казахстанского общества, но и для всего мира - значимое событие. Юбилей мы широко отмечаем по всей республике, в том числе и в нашем университете, также проводятся различные мероприятия», - отметил декан гуманитарного факультета Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Булат Аяпбергенов.

Он также рассказал, какие возможности есть для студентов Агротехнического университета, намеревающихся заниматься изучением жизни и трудов аль-Фараби.

«Конечно, по своей специфике наш университет имеет больше аграрное направление. Однако в общеобразовательных дисциплинах во всех вузах изучается философия. Философия – это наука, которая не может обойти такого выдающегося человека как аль-Фараби. Считаю, что тем студентам, которые глубже изучают и интересуются данной тематикой, повезло. Думаем, что и в последующие годы студенты будут активно знакомиться с деятельностью аль-Фараби», - подчеркнул декан.

На форуме также были обсуждены актуальность трудов аль-Фараби. В частности, исследователи отметили, что знаменитый труд ученого «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» не теряет свою значимость в современном мире.

«Образование и воспитание являются два важных составляющих. Их нельзя отделять друг от друга. Ведь об этом много раз писал аль-Фараби в своем трактате. Вопросы образования и воспитания до сих пор остаются актуальными и сейчас. Поэтому, молодые должны советоваться, проводить дискуссии по этой теме со старшим поколением», - считает доцент Актюбинского университета имени С. Баишева Султан Жайык.