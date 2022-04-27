Актуальность приватизации некоторых коммунальных предприятий пересмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По мере выработки единой позиции данные задачи будут вынесены на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам заседания Комиссии по демонополизации экономики от 11 апреля 2022 года Правительством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент проводится работа по актуализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, также будет проведена работа на предмет целесообразности приватизации государственных коммунальных предприятий в сфере тепло-, водоснабжения.

«По мере выработки единой позиции данные задачи будут вынесены на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. В целом данная работа находится на постоянном контроле Правительства», - заверил зампремьера.

Ранее сообщалось о планах Правительства по внедрению лучших техник генерации электроэнергии. В текущем году будут проведены аукционные торги по проектам, предусматривающим ввод современных газовых электростанций с маневренным режимом генерации на суммарную установленную мощность свыше 1 200 МВт.