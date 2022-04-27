РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:29, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Актуальность приватизации некоторых коммунальных предприятий пересмотрят в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По мере выработки единой позиции данные задачи будут вынесены на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам заседания Комиссии по демонополизации экономики от 11 апреля 2022 года Правительством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент проводится работа по актуализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, также будет проведена работа на предмет целесообразности приватизации государственных коммунальных предприятий в сфере тепло-, водоснабжения.

    «По мере выработки единой позиции данные задачи будут вынесены на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. В целом данная работа находится на постоянном контроле Правительства», - заверил зампремьера.

    Ранее сообщалось о планах Правительства по внедрению лучших техник генерации электроэнергии. В текущем году будут проведены аукционные торги по проектам, предусматривающим ввод современных газовых электростанций с маневренным режимом генерации на суммарную установленную мощность свыше 1 200 МВт.

    Теги:
    Правительство РК ЖКХ Экономика Правительство
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!