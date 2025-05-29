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    17:26, 29 Май 2025 | GMT +5

    Акцию «Мамино сердце» провели в поликлинике Астаны

    Сегодня в преддверии Дня защиты детей в городской поликлинике №6 в столице прошла акция «Мамино сердце», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Акцию «Мамино сердце» провели в поликлинике Астаны
    Кадр из видео

    Это традиционное мероприятие проводится на протяжении 12 лет и объединяет семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, в атмосфере тепла, поддержки и внимания.

    Цель акции — не только подарить праздник, но и оказать реальную помощь семьям, воспитывающим особенных детей.

    В этом году гостей мероприятия ждала насыщенная программа: творческие номера от самих детей, консультации врачей и специалистов, бесплатные медицинские осмотры для мам, а также мастер-классы и подарки от спонсоров.

    — Праздник получился по-настоящему душевным, наполненным радостью, вниманием и заботой. Спасибо за яркую программу, мастер-классы, подарки и атмосферу, в которой было уютно и детям, и взрослым. Особая благодарность за возможность для мам пройти бесплатное медицинское обследование — это важная и ценная поддержка! — поделилась одна из родительниц.

    Ранее мы писали, что акция против насилия объединила жителей астанинского ЖК. 

    Теги:
    День защиты детей Здоровье Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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