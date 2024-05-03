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    19:41, 02 Май 2024 | GMT +6

    Акцию «Аллея выпускников» проводят в Шымкенте

    Акцию «Аллея выпускников» проводят в Шымкенте
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкент

    В Шымкенте в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» проходит неделя «Өнегелі ұрпақ». В течение недели организуется множество мероприятий, передает агентство Kazinform.

    Акцию «Аллея выпускников» проводят в Шымкенте
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкент

    В рамках проекта «Моя школа» старшеклассники сажают деревья и цветы во дворе школы, убирают школьный двор. Акция «Аллея выпускников» является доброй традицией во всех учебных заведениях города в рамках недели «Өнегелі ұрпақ».

    Акцию «Аллея выпускников» проводят в Шымкенте
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкент

    Это не только общественная работа, но и вклад учащихся в благоустройство и улучшение родной школы, родного города. Кроме того, в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» школьники убирают дворы ветеранов и пожилых людей в городе.

    Акцию «Аллея выпускников» проводят в Шымкенте
    Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкент

    Акция учит школьников экологической культуре, бережному отношению к природе, трудолюбию, озеленению окружающей среды.

    Отметим, что в Шымкенте в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» продолжается посещение домов одиноко проживающих пенсионеров и ветеранов. Проявляя к старшему поколению уважение и заботу, волонтеры ведут работы по уборке дворов, вывозу мусора, побелке деревьев и другие работы.

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Шымкент Молодежь школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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