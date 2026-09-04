Акция «Таза мекен — таза сана» прошла в Шортандинском районе

Сегодня центральный парк поселка Шортанды стал одной из площадок республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В рамках общенациональной акции «Таза мекен — таза сана» более 200 жителей района вместе вышли на уборку общественных территорий, а затем продолжили разговор об экологической культуре уже с молодежью, передает агентство Kazinform.

С самого утра в парке собрались сотрудники государственных учреждений, депутаты маслихата, представители общественности, волонтеры, учителя и школьники, участники трудового отряда «Жасыл ел». Несмотря на разные возраст и занятия, всех объединило общее дело — привести в порядок место, которым ежедневно пользуются жители.

Фото: акимат Шортандынского района

Открывая акцию, аким Шортандинского района Сагындык Шабаров отметил, что отношение человека к своему населенному пункту начинается с простых вещей.

— Мы хотим видеть наши села и поселок чистыми и благоустроенными, но одной работы коммунальных служб для этого недостаточно. Очень многое зависит от самих жителей. Когда человек сам выходит и наводит порядок, он уже по-другому смотрит на то, что происходит вокруг. В этом и есть главный смысл таких акций — не просто убрать территорию сегодня, а воспитать ответственное отношение к ней на каждый день, — сказал Сагындык Шабаров.

После открытия участники распределились по территории центрального парка и прилегающим участкам. Собирали бытовой мусор, приводили в порядок общественные пространства. Отдельно отметили активистов «Жасыл ел» — для многих молодых участников это стало еще одной возможностью внести свой вклад в благоустройство родного района.

Фото: акимат Шортандынского района

Однако на уборке акция не закончилась. В школе № 2 поселка Шортанды прошла экологическая лекция «Тазалық — өзіңнен» — «Чистота начинается с тебя». Здесь уже говорили о том, что остается после завершения субботника: о привычках, ответственности и личном примере.

Заместитель акима Шортандинского района Шолпан Ахметова обратилась прежде всего к молодому поколению.

— Сегодня мы вместе убираем парк, но гораздо важнее, чтобы завтра нам не пришлось снова собирать тот же мусор. Экологическая культура начинается именно с этого понимания. Если каждый будет следить за собой, уважать труд других людей и бережно относиться к природе, постепенно изменится и наше общее пространство, — подчеркнула Шолпан Ахметова.

Перед молодежью также выступил чемпион Азии по қазақ күресі Жасулан Халхабаев. Говоря со школьниками, он провел параллель между спортом и ответственностью в повседневной жизни.

— В спорте невозможно добиться результата за один день — все решают дисциплина, труд и постоянство. Мне кажется, с чистотой так же. Можно один раз выйти на субботник, но гораздо важнее сохранить этот результат своим отношением каждый день. Начать можно с себя, со своего двора, своей школы, своей улицы, — отметил Жасулан Халхабаев.

Фото: акимат Шортандынского района

Именно на этом принципе была построена сегодняшняя акция в Шортанды. Уборка территории стала практической частью мероприятия, а встреча с молодежью — возможностью поговорить о том, как сделать заботу об окружающей среде не разовой инициативой, а привычкой.

«Таза мекен — таза сана» — это не только о чистых улицах и парках. Это о том, с каким отношением человек выходит из собственного дома и что он оставляет после себя. И начинать такие изменения действительно проще всего с себя.