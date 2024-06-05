Акция «Таза Қазақстан» продолжается в Актобе

Акцию «Таза су айдыны» провели в Актобе. Участники молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», сотрудники рыбной инспекции, члены волонтерского движения «Рыбаки Актобе», а также молодежного крыла «Жастар рухы» областного филиала партии «AMANAT» очищали от мусора берег Актюбинского водохранилища, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Буквально за полдня с территории вывезли порядка 40 тонн отходов. Субботник организовали в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».

Фото: акимат Актюбинской области

В акции примут участие члены молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

Фото: акимат Актюбинской области

— До этого в рамках акции «Таза су айдыны» участники молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» очищали от мусора берега рек Каргалы и Илек. Всего собрали и вывезли на полигон больше ста тонн отходов. Впереди пляжный сезон, поэтому будем работать все лето. Просим отдыхающих уважать наш труд и забирать мусор с собой после выездов на природу, — сказал председатель областного штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Нуржан Шангытбаев.

Фото: акимат Актюбинской области

Постоянные участники подобных экологических акций — сотрудники рыбной инспекции и областной Федерации рыболовного спорта. И пока одни собирали мусор на берегу Актюбинского водохранилища, другие вытаскивали из водоемов сети, оставленные браконьерами.

Фото: акимат Актюбинской области

В акции приняли участие около ста человек. Помимо наведения чистоты на берегу рек, в парках и скверах, участники отрядов «Жасыл ел» задействованы также в озеленении территорий. Этой весной они высадили 700 саженцев. Трудиться в этом году в отрядах будут 1 860 человек.

Фото: акимат Актюбинской области