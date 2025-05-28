Акция против насилия объединила жителей астанинского ЖК

— В прошлую субботу, в районе «Сарыарка» провели такую же акцию, и передали челендж в район «Нура». Место проведения выбрано неслучайно — жители сами обратились с просьбой организовать мероприятие для детей в преддверии Дня защиты детей. Это событие не только несет важное послание для семей, но и сближает соседей, — отметила начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием ДП Астаны, подполковник полиции Гульмира Ширахметова.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Заместитель акима района «Нура» города Астаны Алия Абсеметова отметила, что насилие — это не только физическая боль, но и разрушение доверия, уюта и любви в семье.

— Если вы стали свидетелем или жертвой насилия — не молчите. Обратитесь за помощью к правоохранительным органам, социальным службам, не оставайтесь один на один с бедой. Только вместе, поддерживая друг друга, мы можем построить безопасное и счастливое общество, — сказала она.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Программа мероприятия включала посадку цветов и деревьев — как символов любви, единства и семейных традиций, а также насыщенную развлекательную программу для детей.

— Очень благодарна организаторам. Хотелось бы, чтобы почаще проводились подобные мероприятия. К тому же сейчас каникулы начались у детей и их так увлекательно занять их не всегда получается. Мой сын с удовольствием участвовал в играх. Такие мероприятия не только радуют детей, но и делают наш двор дружнее, — поделилась впечатлениями жительница ЖК Салтанат Калижанова, мама троих детей.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В завершение сотрудники полиции и жители ЖК передали эстафету добрых дел следующему району — Алматы. Республиканская акция «Казахстан без насилия в семье» продлится до 28 июня.