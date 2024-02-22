Акция протеста фермеров прошла в Мадриде

В среду на площади Пуэрта-де-Алькала в испанской столице состоялась акция протеста местных фермеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Более 500 тракторов прибыли в столицу пятью колоннами из разных частей Испании. Одновременно протесты фермеров проводились в других регионах страны.

Марш к столице Испании был организован аграрной организацией Unión de Uniones и начался во вторник днем, когда часть фермеров на тракторах стали прибывать к министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Испанское телевидение передает, что министр сельского хозяйства Луис Планас выразил крайнее уважение к демонстрации в Мадриде, и выразил пожелание, чтобы она прошла «мирно и без какого-либо насилия» .

В Конгрессе депутатов правительство защитило три из восемнадцати мер, которые отвечают некоторым требованиям сельского сектора, например, требование прохождения импортируемой сельскохозяйственной продукции одинакового контроля, что и продукция испанских аграриев.

Фермеры уже более двух недель протестуют против экологических требований Европейского союза, роста бюрократии и поступления сельскохозяйственного импорта из третьих стран.