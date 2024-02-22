РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:24, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Акция протеста фермеров прошла в Мадриде

    Акция протеста фермеров прошла в Мадриде
    Фото: elpais.com

    В среду на площади Пуэрта-де-Алькала в испанской столице состоялась акция протеста местных фермеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Более 500 тракторов прибыли в столицу пятью колоннами из разных частей Испании. Одновременно протесты фермеров проводились в других регионах страны.

    Марш к столице Испании был организован аграрной организацией Unión de Uniones и начался во вторник днем, когда часть фермеров на тракторах стали прибывать к министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

    Испанское телевидение передает, что министр сельского хозяйства Луис Планас выразил крайнее уважение к демонстрации в Мадриде, и выразил пожелание, чтобы она прошла «мирно и без какого-либо насилия» .

    В Конгрессе депутатов правительство защитило три из восемнадцати мер, которые отвечают некоторым требованиям сельского сектора, например, требование прохождения импортируемой сельскохозяйственной продукции одинакового контроля, что и продукция испанских аграриев.

    Фермеры уже более двух недель протестуют против экологических требований Европейского союза, роста бюрократии и поступления сельскохозяйственного импорта из третьих стран.

    Теги:
    Протесты в мире Испания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!