Акция «Народный юрист» прошла в Астане

В Астане во Дворце школьников состоялась ежегодная акция «Народный юрист». В ее рамках ведущие эксперты права провели бесплатные юридические консультации для жителей столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь или обратиться напрямую к представителям госорганов мог любой желающий.

— Агентство по противодействию коррупции выступает организатором акции с 2019 года, поскольку мы считаем, что повышение правовой культуры наших граждан является необходимым условием профилактики коррупции, — сказал заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жигер Байдилдин.

Среди самых актуальных обращений, как отметил глава палаты юридических консультантов, вопросы, касающиеся гражданского и жилищного законодательства.

Фото: акимат г. Астаны

— Наша Палата юридических консультаций участвует в акции с самого ее начала. Под знаменем «Народного юриста» мы встречаем самые разные вопросы от нашего населения. Наша команда сталкивается с запросами о защите земельных прав, решении семейных споров, а также консультирует по вопросам уголовного характера. Каждый случай уникален и требует внимательного и профессионального подхода. Наша цель — обеспечить каждого гражданина качественной юридической поддержкой, независимо от сложности его вопроса, — сказал председатель Палаты юридических консультантов Астаны Ануарбек Искаков.

Астанчанин Рустам Карабалаев также обратился к юристам с жилищным вопросом.

— У меня есть нежилое помещение на техническом этаже здания. Меня интересовал вопрос о том, как я могу его узаконить под квартиру. Получил консультацию от специалистов, — рассказал он.

Среди горожан, нуждающихся в помощи и консультации юристов, были и социально уязвимые слои населения — мамы многодетных семей, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и другие.

Фото: акимат г. Астаны

— Помимо участия в такого рода акциях, Департаментом юстиции города на постоянной основе проводятся бесплатные юридические консультации в разных социальных центра и фондах как «Жанұя» и «Бақытты шаңырақ». Это делается для того, чтобы обеспечить всем гражданам правовую защиту и соблюдение законов, — отметил главный специалист отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Департамента Юстиции Астаны Динмухамед Тажибай.

Председатель Общества инвалидов​ Астаны Сара Алтынбеккызы пришла сегодня к юристам, чтобы проконсультироваться по юридическим вопросам своих подопечных.

— Я представляю общество инвалидов города Астаны. Вопросов к юристам у моих подопечных много. Все они касаются их здоровья, социального обеспечения, вопросов наследства. Получила консультацию, обменялась контактами, — сказала она.

Фото: акимат г. Астаны

Астанчане также интересовались правилами всеобщего декларирования, и просили разъяснить правила процедуры банкротства физлиц.

— Очень многие граждане интересуются этим вопросом. Мы им показываем форму сдачи, как и куда зайти, какую информацию указывать. Они воочию убеждаются, что за пять минут все это могут сдать, и уходят довольные ответом. Но там, действительно, все можно быстро сдать — так как у большинства населения нет активов за рубежом, а декларация предназначена для отражения активов за рубежом, — сообщила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента госдоходов по городу Астане Кымбат Исенова.

Акцию поддержали многие юридические сообщества: региональные коллегии адвокатов, палаты юридических консультантов, нотариусы и другие, среди которых был и Игорь Вранчев — заместитель председателя Республиканской коллегии адвокатов, получивший большую известность по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. К нему обращались астанчане с вопросами по уголовным делам и судопроизводству.

Напомним, акция «Народный юрист» проводится ежегодно с 2016 года. Организаторами акции выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции, сетевое издание Zakon.kz, информационная система «Параграф». Как отметили организаторы, в этом году проведение акции поддержано Правительством и направлено в том числе на оказание правовой помощи в рамках противопаводковых мероприятий.