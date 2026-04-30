Акция «Безопасное окно»: как в Астане предотвращают падение детей из высоток

В Астане стартовала профилактическая акция «Безопасное окно», направленная на предотвращение падения детей из окон многоквартирных домов. Инициатива реализуется департаментом по чрезвычайным ситуациям совместно с полицией, акиматом и волонтерами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках акции предусмотрена установка специальных оконных блокираторов в квартирах, где проживают дети, а также проведение разъяснительной работы с жителями.

Для реализации проекта закуплена первая партия устройств — порядка тысячи блокираторов. Они ограничивают угол открытия окна и не позволяют ребенку полностью его распахнуть. Установку проводят специалисты с согласия жильцов, при этом работа ведется адресно — по спискам и в ходе обходов жилых домов.

Актуальность мер подтверждается статистикой: с начала года в столице зарегистрировано пять случаев падения детей из окон, два из них завершились трагически. В 2025 году зафиксировано 58 подобных происшествий, в 14 случаях дети погибли.

Как отметил инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Астаны, старший лейтенант гражданской защиты Али Аргынбаев, с наступлением теплого периода риски значительно возрастают.

— С наступлением теплого периода у нас резко увеличивается количество случаев падения детей из окон. На сегодняшний день уже зарегистрировано пять таких случаев, два из них, к сожалению, закончились трагически. В прошлом году было 58 случаев, из них 14 с летальным исходом. Это те вызовы, которые поступили на пульт 112, и за каждой цифрой — человеческая трагедия. Именно поэтому мы сегодня проводим акцию, направленную на предотвращение подобных происшествий, — сообщил он.

Организация акции предполагает работу мобильных групп, распределенных по районам города. Такой формат позволяет охватить максимальное количество домов в короткие сроки. При этом, как подчеркивают в ДЧС, текущая партия блокираторов — лишь начальный этап.

— На данный момент у нас есть тысяча блокираторов, которые мы будем устанавливать по городу. Но на этом работа не остановится — мы продолжим закупку и расширение охвата. В прошлом году также проводили подобные мероприятия и будем продолжать эту работу совместно с местными исполнительными органами, — пояснил представитель ведомства.

Отдельный блок работы — профилактика и информирование родителей. Специалисты напоминают, что москитные сетки не предназначены для удержания веса ребенка и могут легко выпасть вместе с ним. Также опасность представляют предметы мебели, установленные рядом с окнами.

— Нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время. Москитные сетки не являются защитой — они не выдерживают нагрузки. Также нельзя ставить рядом с окнами мебель, потому что для ребенка это становится лестницей. Любопытство детей и интерес к происходящему за окном создают дополнительную опасность, — подчеркнул он.

Жители, уже получившие помощь в рамках акции, отмечают ее практическую значимость. По их словам, установка блокираторов особенно важна для семей, где одновременно проживает несколько детей.

По словам жительницы дома Жупаргуль Свановой в их квартире живет большая семья, и вопрос безопасности стоит особенно остро.

— Мы живем большой семьей. В квартире постоянно находятся пятеро внуков, а вечером приходят еще дети. Сегодня нам установили защитные устройства, и для нас это действительно важно. Раньше таких мер не было, и мы переживали за безопасность детей. Спасибо за эту помощь, — поделилась она.

Одна из участниц акции стала молодая мама Айман Мусажанова, она также подчеркнула, что подобные меры дают родителям дополнительное спокойствие.

— Я мама годовалого ребенка, мы живем на восьмом этаже, и, конечно, я переживаю за его безопасность. Сейчас часто появляются новости о таких случаях, и это вызывает тревогу. Установка блокираторов — это реальная защита детей и спокойствие родителей, — сказала она.

В ДЧС подчеркивают, что установка блокираторов — лишь часть комплексной работы. Ключевым фактором по-прежнему остается внимательность взрослых и соблюдение элементарных правил безопасности, которые способны предотвратить трагедии.