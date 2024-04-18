Акционеров Tesla просят одобрить вознаграждение Илону Маску в $ 56 млрд

Совет директоров Tesla сформировал в этом году специальный комитет, в состав которого вошли директор Кэтлин Уилсон-Томпсон и группа консультантов, чтобы решить два вопроса — стоит ли переносить регистрацию компании из Делавэра в другой штат, а также о созыве акционеров относительно вознаграждения генеральному директору и архитектору продукта Tesla Илону Маску, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

В письменном отчете комитет отметил, что оба голосования должны проводиться параллельно. В противном случае, перемещение корпоративной регистрации Tesla может быть неверно воспринято как попытка предоставить Маску новый пакет вознаграждения, который он не смог бы получить в Делавэре.

В документе указано, что для переговоров о новом пакете вознаграждения потребуется время и приведет к дополнительным расходам на компенсацию в размере миллиардов долларов.

Утверждение пакета 2018 года произойдет быстрее и поможет «избежать длительного периода неопределенности относительно самого важного сотрудника Tesla».

В отчете специального комитета отмечается, что Tesla и другие ответчики по делу, которое рассматривалось в суде Делавэра, планируют обжаловать решение. Новое обращение к акционерам позволит инвесторам «решить для себя, считают ли они компенсацию Маска справедливой, учитывая его достижения и их влияние на акционеров».

Поддержка акционеров

Десятки институциональных акционеров обратились к Tesla и выразили поддержку компенсационному пакету 2018 года, включая четыре из десяти крупнейших, согласно документу. Кроме того, автопроизводитель сообщил, что тысячи розничных инвесторов направили письма и электронные сообщения в адрес совета директоров, выражая такое же мнение.

Tesla ссылается на письмо, которое было получено от T. Rowe Price Group Inc., одного из крупнейших акционеров автопроизводителя, в котором говорится, что решение суда «стало негативным сюрпризом» и предложено провести еще одно голосование по пакету.

Ставка на Техас

Попытка перенести регистрацию Tesla в Техас усугубляет последствия решения аннулировать компенсацию Маска, которое уже привело к переезду нескольких компаний миллиардера.

В феврале он заявил, что SpaceX подала заявку на переезд в Техас из Делавэра. Это произошло вскоре после того, как Neuralink Corp., стартап в области мозговых технологий, основанный Маском, изменил место регистрации на Неваду.

- Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат, - сказал Маск на своей странице в социальной сети X.

В документах указано, что Tesla рассматривала девять других штатов в качестве альтернативы Делавэру, прежде чем сузить свой выбор до Калифорнии, Невады, Нью-Йорка или Техаса. Компания остановилась в штате, где находится ее штаб-квартира, и где она два года назад открыла свой новейший завод по производству электромобилей.

- Tesla делает ставку на Техас, — заявили в компании. - Фирменный стиль Tesla все больше переплетается с Техасом.

Tesla также обратится к инвесторам с просьбой переизбрать двух директоров на предстоящем собрании акционеров. Речь идет о брате Маска, Кимбале, и Джеймсе Мердоке, сыне медиамагната Руперта Мердока. С 2004 года Кимбал входит в совет директоров компании. Мердок присоединился в 2017 году.

Оба в прошлом году согласились вернуть более 735 миллионов долларов в виде акций и денежных средств для урегулирования иска инвесторов, обвиняющих членов совета директоров в неправомерном предоставлении себе огромных компенсационных пакетов.

В своих документах Tesla также заявила, что компания потратила около 2,9 миллиона долларов в прошлом году и в начале этого года на обеспечение безопасности Маска.