Акции выросли на фоне договоренности США и Китая о снижении пошлин

Индекс Dow Jones вырос на 2,8%, в то время как индекс S& P 500 и Nasdaq подскочили на 3,3% и 4,4% соответственно.

В конце прошлой недели акции находились в состоянии ожидания, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали результатов переговоров между официальными лицами США и Китая, состоявшихся в минувшие выходные.

Акции крупнейших технологических компаний мира резко выросли по всем направлениям в понедельник, во главе с ростом примерно на 8% Amazon и Meta. Apple и Tesla увеличились более чем на 6%, в то время как производители чипов Nvidia и Broadcom подорожали на 5,5% и 6,5% соответственно. Alphabet вырос более чем на 3%, а Microsoft прибавил около 2%.

Акции Marvell Technology и Micron поднялись примерно на 8%, в то время как ON Semiconductor и Microchip Technology выросли на 9% и 10% соответственно. VanEck Semiconductor ETF завершил день ростом более чем на 6%.

Nike поднялся более чем на 7%, в то время как компании доставки United Parcel Services и FedEx выросли почти на 6% и 7% соответственно.

Акции китайской компании электронной коммерции Alibaba подскочили примерно на 6%, в то время как оператор круизных линий Carnival взлетел на 10%, Lululemon прибавил 9%, а продавец электроники Best Buy вырос примерно на 6,5%. Платформа электронной коммерции Shopify прибавила на 14%.

Акции Newmont Mining, крупнейшего в мире производителя золота, упали на 6%, поскольку цена на драгоценный металл снизилась. Фьючерсы на золото, которые торговались около рекордного максимума около $3500 за унцию неделю назад, поскольку инвесторы искали убежища на фоне опасений по поводу тарифов, упали на 3,1% до $3240 в понедельник.

Фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,5% до $62,05.

Биткоин торговался по $102 500, снизившись с ночного максимума в $105 700. На прошлой неделе цифровая валюта впервые с февраля превысила $100 000.