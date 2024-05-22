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    23:00, 21 Май 2024 | GMT +6

    Актриса Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании голоса, похожего на ее собственный

    Скарлетт Йоханссон
    Фото: instagram/ scarlettjohanssonworld

    В понедельник Скарлетт Йоханссон обвинила компанию OpenAI в создании голоса для ChatGPT, который «жутко похож» на её собственный, после того как она отказалась озвучивать чат-бота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В своём заявлении Йоханссон сказала, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обратился к ней в сентябре прошлого года с предложением озвучить ChatGPT, от которого она отказалась. 

    - Через девять месяцев мои друзья, семья и общественность заметили, насколько новый голос, названный Sky, похож на мой. Когда я услышала выпущенную демоверсию, я была шокирована, возмущена и не могла поверить, что мистер Альтман выбрал голос, который настолько жутко похож на мой, что мои близкие друзья и новостные издания не могли отличить их, – сказала она.

    Йоханссон добавила, что Альтман «подтвердил намеренную схожесть» своим твитом с отсылкой к фильму «Она» 2013 года, в котором мужчина развивает отношения с ИИ-помощником, озвученным актрисой.

    Сэм Альтман заявил в письме Reuters, что голос Sky не является имитацией голоса Йоханссон и принадлежит другой профессиональной актрисе.

    - Голос Sky не принадлежит Скарлетт Йоханссон и никогда не был предназначен для подражания ей. Мы выбрали актрису для озвучки Sky до того, как обратились к госпоже Йоханссон. Из уважения к Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах, – сказал Альтман.

    Актриса сообщила, что наняла юриста для выяснения процесса создания этого голоса.

    Борьба за права на голоса и образы актёров стала актуальной темой в Голливуде, поскольку студии рассматривают использование ИИ для создания нового контента, и становится все труднее отличить компьютерные изображения и звуки от человеческих.

    Теги:
    Новости кино Кинотеатры Мировые новости ИИ ChatGPT
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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