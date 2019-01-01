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Актриса Динара Бактыбаева: Я благодарна 2018 году!

1 Января 2019 02:54 63
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Актриса Динара Бактыбаева: Я благодарна 2018 году!

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Звезда фильмов «Кудалар», «Он и Она», «Ласковое безразличие мира» казахстанская актриса Динара Бактыбаева рассказала о своих итогах 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Этот год был непредсказуемым лично для меня, были те события, исход которых я не ожидала, но так случилось. Я благодарна 2018 году за все, хочется оставить все плохое там, а с собой взять только хорошее», - рассказала Динара Бактыбаева.

Актриса поделилась с Казинформом своими планами на предстоящий год.

«В 2019 году должен выйти новый фильм Адильхана Ержанова «Черный-черный человек», в котором я снялась буквально осенью. В планах съемки нового проекта Адильхана Ержанова, это будет наш третий совместный проект, в январе, если все будет хорошо, должны приступить к съемкам», - поделилась планами Динара Бактыбаева.

Ну, а пока актрису можно лицезреть во всех кинотеатрах страны благодаря тому, что она играет главную роль невесты Дианы в комедии Нуртаса Адамбая «Кудалар», где зрители вновь увидят экс-КВН-щика в женском образе.

 

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Альберт Ахметов

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