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Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО

20 Ноября 2019 13:19
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Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, 19 ноября 2019 года по приглашению Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова приняла участие в глобальном Форуме министров культуры, прошедшем в парижской штаб-квартире Организации.

Выступая на сессии «Культура в общественном пространстве как двигатель социальной и городской трансформации», глава казахстанского ведомства проинформировала международную аудиторию о приоритетах государственной политики в сфере культуры, в том числе в контексте инициированной Елбасы стратегии «Рухани жаңғыру» и Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания».






Она также подчеркнула проводимую в стране системную работу по усилению охраны уникальных памятников нашей истории и популяризации нематериального культурного наследия, развитию туристической отрасли в русле концепции ООН по обеспечению устойчивого развития обществ.

В заключение Актоты Раимкулова пригласила государства-члены ЮНЕСКО участвовать в научных, культурных и образовательных мероприятиях, которые будут проводиться в Казахстане и за рубежом в связи с 1150-летием аль-Фараби и 175-летием Абая Кунанбайулы.

На двусторонней встрече с Гендиректором ЮНЕСКО Одрэ Азуле стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с международной организацией в области культуры и спорта. Актоты Раимкулова, в частности, проинформировала собеседницу о первых проектах Международного центра сближения культур в городе Алматы, соглашение об учреждении которого было подписано недавно, и о динамичном развитии города Туркестана, которое, по её словам, проводится с учётом высоких международных стандартов охраны памятника из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, каковым является мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави.

Кроме того, А. Раимкулова приняла участие в ряде дополнительных мероприятий на полях форума, в том числе в открытии в штаб-квартире ЮНЕСКО международной выставки «Маршрутами красок индиго», на которой была представлена работа казахстанских мастеров в технике «кииз басу» Айжан Беккуловой и Тамары Капкызы, а также провела ряд встреч с главами министерств культуры ряда государств-членов Организации.

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Ключевые слова: Минкультуры, ЮНЕСКО,
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Серик Сабеков

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