НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выразила соболезнования родным и близким Ескендира Хасангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметила, что казахское искусство понесло невосполнимую утрату.

«В связи с кончиной известного исполнителя, композитора, лауреата Государственной премии, обладателя орденов «Құрмет», «Отан», обладателя премии «Платиналы Тарлан» Ескендира Отегенулы выражаем от имени Министерства культуры и спорта соболезнования семье Хасангалиевых», - написала Актоты Раимкулова на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня стало известно о том, что скончался известный певец и композитор Ескендир Хасангалиев.



Ранее соболезнования семье Ескендира Хасангалиева выразил Первый Президент РК-Елбасы.







