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    22:57, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Актоты Раимкулова выразила соболезнования родным и близким Ескендира Хасангалиева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выразила соболезнования родным и близким Ескендира Хасангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметила, что казахское искусство понесло невосполнимую утрату.

    «В связи с кончиной известного исполнителя, композитора, лауреата Государственной премии, обладателя орденов «Құрмет», «Отан», обладателя премии «Платиналы Тарлан» Ескендира Отегенулы выражаем от имени Министерства культуры и спорта соболезнования семье Хасангалиевых», - написала Актоты Раимкулова на своей странице в Instagram.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что скончался известный певец и композитор Ескендир Хасангалиев.

    Ранее соболезнования семье Ескендира Хасангалиева выразил Первый Президент РК-Елбасы.




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