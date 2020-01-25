Актоты Раимкулова встретилась с членами Нацсовета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова провела рабочую встречу с рядом государственных и общественных деятелей касательно предложений Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из целей проведения данной встречи является обсуждение предложений членов Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Обсуждение предложений мы начали еще 12 октября 2019 года. Учитывая ваши предложения на данном заседании, подведомственные министерству организации проводят работу. В частности, в ведомстве создан Совет по культурной политике и Фонд духовных лидеров, которые принимает участие в сегодняшнем заседании. Они были созданы согласно вашим предложениям», - сказала Актоты Раимкулова на встрече.

Министр напомнила, что с 1 января по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, был увеличен должностной оклад работников республиканских организаций культуры – на 50%.

«Состоялось торжественное открытие, посвященное 175-летию Абая. Утвержден Национальный план, состоящий из 83 пунктов. В нем прописаны более 500 различных мероприятий. Как отметил Глава государства, мероприятия нужно проводить таким образом, чтобы имя и наследие Абая были известны во всем мире», - подчеркнула министр.

Помимо А. Раймкуловой и членов НСОД, в мероприятии приняли участие члены Общественного совета по вопросам культуры и спорта, Совета по культурной политике, Авторитетного пула духовных лидеров, а также руководители структурных подразделений и подведомственных организаций Минкульта. Помимо указанных министров тем, участники обсудили развитие спорта в стране и функционирование проекта «Адалдық алаңы».