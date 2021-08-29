Актоты Раимкулова встретила спортсменов Паралимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова встретила казахстанского парапауэрлифтера Давида Дегтярева, который завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио и его личного тренера Юрия Колесникова, а также пара пауэрлифтершу Алину Солодухину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Министр поздравила с успешным выступлением на ХVI летних Паралимпийских играх и пожелала спортсменам, тренеру крепкого здоровья и успехов.

«Ваши победы – большой пример для всех нас. Благодаря высокому мастерству, целеустремленности, несгибаемой воле к успеху и многолетнему труду, Вы сумели реализовать данную Вам возможность и по праву заслужили награду своим талантом. Вся страна болела и верила в Ваш успех! Желаю Вам крепкого здоровья, новых высот, благополучия и успехов в осуществлении всех намеченных целей», - сказала министр.

Также спортсменов встречали родственники, друзья, коллеги, многочисленные фанаты и представители СМИ.

Напомним, Давид Дегтярев выиграл золото в весовой категории до 54 килограммов, подняв штангу массой 174 кг., по парапауэрлифтингу в весе до 45 кг среди женщин, где наша соотечественница Алина Солодухина стала пятой, подняв вес в 83 кг.