Актоты Раимкулова вручила Ержану Максиму специальную статуэтку «Қазақ елі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министр культуры и с порта РК Актоты Раимкулова поздравила Ержана Максима с успешным участием в конкурсе Junior Eurovision 2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы поздравляем нашего юного Ержана за то, что он сделал такой подарок всему Казахстану, всем почитателям искусства. И впредь добивайся таких успехов! Ты стал лучшим среди сотен. Такие победы не даются в одночасье. Это большой труд, это результат большой работы!» - подчеркнула Актоты Раимкулова.





Министр вручила певцу специальную статуэтку «Қазақ елі».

Напомним, 12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2019» (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице.



