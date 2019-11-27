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Актоты Раимкулова вручила Ержану Максиму специальную статуэтку «Қазақ елі»
27 Ноября 2019 13:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министр культуры и с порта РК Актоты Раимкулова поздравила Ержана Максима с успешным участием в конкурсе Junior Eurovision 2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЕржан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019 Ержан Максим даст сольный концерт в Польше и в Казахстане Певец со светлым будущим: Актоты Раимкулова поздравила Ержана Максима с успехом на Детском Евровидении
«Мы поздравляем нашего юного Ержана за то, что он сделал такой подарок всему Казахстану, всем почитателям искусства. И впредь добивайся таких успехов! Ты стал лучшим среди сотен. Такие победы не даются в одночасье. Это большой труд, это результат большой работы!» - подчеркнула Актоты Раимкулова.
Министр вручила певцу специальную статуэтку «Қазақ елі».
Напомним, 12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2019» (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице.
Ключевые слова: Культура,
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