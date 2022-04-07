Актоты Раимкулова возглавила Қазақконцерт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директором Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» назначена Актоты Раимкулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу концертной организации.

Нового руководителя представил коллективу Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Актоты Раимкулова – заслуженный деятель Казахстана, доктор искусствоведческих наук. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «композиция» и «фортепиано» (1987 г.). Также обучалась в магистратуре Международной Академии Бизнеса, имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).

В разные годы работала преподавателем, заведующей кафедрой, проректором в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 2014 по 2016 год – директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

В 2016 году была назначена вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2019 года по 2022 год занимала должность министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Вместе с тем, Актоты Раимкулова является автором научных трудов и многих музыкальных композиций, саундтреков к фильмам.

Напомним, что Қазақконцерт является одной из крупнейших концертных организацией страны. Концертное объединение было основано в 1960 году. С 2016 года Қазақконцерт продолжает свою деятельность в столице на базе ЦКЗ «Қазақстан». В городе Алматы есть филиал Қазақконцерта, где плодотворно работают именитые артисты страны. В 2021 году Қазақконцерту было присвоено имя Народной артистки КСРО и Казахстана, Халық қаһарманы Розы Баглановой. В концертной организации работают известные артисты и творческие коллективы, которые представляют все жанры музыкального искусства: фольклор, классика, эстрада, театр мюзикла. В творческий состав входят: государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», Казахский государственный симфонический оркестр, государственное трио «Forte trio», государственный театр мюзикла «Astana Musical», отделы творчества «Классическое искусство», «Халық қазынасы», популярные эстрадные группы и солисты.