Актоты Раимкулова: Визит Президента Кыргызстана в нашу страну имеет огромное значение для культурных взаимоотношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову сегодня в Нур-Султане Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достык». По словам министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, это признание того, что культура является тем золотым мостом, который позволяет народам лучше понимать друг друга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Визит Президента Кыргызской Республики в нашу страну имеет огромное значение для культурных взаимоотношений, как для нашего казахстанского народа, так и для кыргызского народа. Сегодня мы с вами являемся свидетелями исторического события. На самом деле каждый народ имеет сакральную культуру. И вот к такой сакральной культуре, которая является квинтэссенцией духовности кыргызского народа, относится эпос «Манас». Эпос «Манас» является высочайшим образцом исполнительской культуры, культуры именно композитора, исполнителя, культуры, которая вобрала в себя всю традиционную мудрость. Мы, конечно, очень гордимся тем замечательным примером духовного наследия казахского народа», - сказала министр культуры и спорта Казахстана.

В своей речи она отметила, что в свое время Мухтар Ауэзов высоко оценил эпос «Манас». А сегодняшний день, по ее словам, является одним из величайших достояний мировой культуры и цивилизации человечества.

«Сегодня мы очень радуемся тому, что из рук Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орден получает наш поэт, писатель, достойнейший человек, литературовед Баянгали Алимжанов. Это человек, который перевел на казахский язык серьезнейшее культурное и поэтическое произведение «Манас», сделал еще более доступным это замечательное произведение для казахскоязычного населения. Сегодня мы присутствуем на неоднозначном событии. Это не просто признание отдельного писателя, поэта. Это, конечно, признание того, что культура является тем золотым мостом, который позволяет народам лучше понимать друг друга», - подчеркнула Актоты Раимкулова.

По ее словам, культура – это то, что объединяет нас всех. А казахи и кыргызы, как отметила министр культуры и спорта Казахстана, абсолютно родственные народы.

«С огромным удовольствием присутствую на этом мероприятии, выражаю огромную благодарность кыргызскому народу за это замечательное произведение. Эпос «Манас» - величайший памятник культуре и духовному наследию кыргызского народа. Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем культурные связи между нашими странами, народами крепли. У нас есть такая пословица: «Қазақ-Қырғыз - бір туған». Мы абсолютно родственные народы. У нас есть очень много замечательных примеров о взаимодействии, как в литературе, музыке, изобразительном искусстве, ну и, конечно, в повседневной жизни. Я бы хотела особо отметить то, что в этом году мы с большой ответственностью готовимся ко Дню культуры Казахстана в Кыргызской Республике. Думаю, что в 2022 году – это будут Дни культуры Кыргызской Республики в Казахстане. Мы с огромным удовольствием будем ждать наступления этих замечательных дней», - заключила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Напомним, сегодня в столице единственному манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанову Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вручил орден «Достык». Согласно Указу Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова за большой вклад в продвижение и популяризацию кыргызского эпоса «Манас» в Республике Казахстан, а также в укрепление культурного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан орденом «Достык» наградили Алимжанова Баянгали Токановича - заслуженного деятеля Казахстана, писателя, драматурга, акына-импровизатора и манасчи.

Вчера Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.