Актоты Раимкулова: Разработана концепция празднования Наурыза
«Март посвящен национальным традициям и культуре Казахстана. Начиная с масштабной акции «Благодарность медицинским работникам, педагогам» в День благодарности, продолжится и празднование Наурыз мейрамы, который является символом обновления природы и возрождения жизни, торжества благородства и добра. Министерством совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, местными исполнительными органами разработаны новые концептуальные подходы к празднованию Наурыз мейрамы», - сказала Актоты Раимкулова в ходе коллегии Минкультуры.
По словам А. Раимкуловой, также планируется проведение саммита тюркоязычных стран с участием глав государств.
Ранее министр сообщила об утверждении общереспубликанского плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана.