Актоты Раимкулова: Разработана концепция празднования Наурыза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта разработало новую концепцию празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Март посвящен национальным традициям и культуре Казахстана. Начиная с масштабной акции «Благодарность медицинским работникам, педагогам» в День благодарности, продолжится и празднование Наурыз мейрамы, который является символом обновления природы и возрождения жизни, торжества благородства и добра. Министерством совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, местными исполнительными органами разработаны новые концептуальные подходы к празднованию Наурыз мейрамы», - сказала Актоты Раимкулова в ходе коллегии Минкультуры.

По словам А. Раимкуловой, также планируется проведение саммита тюркоязычных стран с участием глав государств.

Ранее министр сообщила об утверждении общереспубликанского плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана.











