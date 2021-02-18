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    17:41, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Актоты Раимкулова: Разработана концепция празднования Наурыза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта разработало новую концепцию празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Март посвящен национальным традициям и культуре Казахстана. Начиная с масштабной акции «Благодарность медицинским работникам, педагогам» в День благодарности, продолжится и празднование Наурыз мейрамы, который является символом обновления природы и возрождения жизни, торжества благородства и добра. Министерством совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, местными исполнительными органами разработаны новые концептуальные подходы к празднованию Наурыз мейрамы», - сказала Актоты Раимкулова в ходе коллегии Минкультуры.

    По словам А. Раимкуловой, также планируется проведение саммита тюркоязычных стран с участием глав государств.

    Ранее министр сообщила об утверждении общереспубликанского плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана.





    Теги:
    Минкультуры Наурыз Общество
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