Актоты Раимкулова рассказала о создании Академии фигурного катания имени Дениса Тена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О проводимой работе по созданию Академии фигурного катания имени Дениса Тена рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В различных областях человеческой деятельности есть люди, которые защищают честь нашей страны. В том числе в спорте есть десятки людей, спортсменов, которые посвятили жизнь спорту и наш флаг, гимн звучал на высших ступенях мировых спортивных соревнований. Один из таких звезд Денис Тен, который сделал в своей короткой, очень яркой жизни все возможное, чтобы гимн, флаг Казахстана были на самых престижных международных соревнованиях. Поэтому в память о нем со спортивной общественностью проводим соревнование. Мы планируем открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена в Алматы с предоставлением ледовой площадки», - отметила Актоты Раимкулова.

По словам министра, это вопрос, который требует большой проработки.

«Совместно с Оксаной Алексеевной, мамой Дениса Тена, проговариваем. Поэтому мне кажется, та яркая жизнь Дениса Тена служит примером, чтобы продолжать его деятельность, мысли. Он сам планировал создать такую Академию. Поэтому мы поддерживаем этот проект и повсеместно продолжаем», - добавила А. Раимкулова.

Ранее сообщалось, что Академия фигурного катания имени Дениса Тена откроется в Алматы.