Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова приняла победителей, призеров XXI чемпионата мира по боксу который прошел в Белграде – столице Сербии и их личных тренеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
Министр отметила несколько значимых событий, которых добилась сборная Казахстана на чемпионате в Сербии.
«Казахстан, как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых. В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнованиях», - сказала министр.
Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.
«Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания», - сказала министр.
В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.
После этого министр культуры и спорта наградил тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.
Напомним, чемпионат мира по боксу, который проходит каждые два года, проходил с 26 октября по 6 ноября в Белграде. В чемпионате приняли участие 650 спортсменов из 105 стран мира. В составе сборной Казахстана отправились 13 спортсменов. По итогам чемпионата мира национальная сборная завоевала две золотые, две серебряные, одну бронзовую медаль. Таким образом, Казахстан занял второе место в общекомандном зачете.
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