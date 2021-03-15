Актоты Раимкулова поздравила Иманбека с победой на Grammy

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова поздравила Иманбека Зейкенова с получением премии Grammy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От всей души хочу поздравить Вас с получением премии Grammy! Вы - талантливый артист, который за короткий срок добился значительных успехов на мировой музыкальной арене и смог привлечь внимание миллионов слушателей. Я считаю, что эта престижная награда - результат вашей страсти к музыке и момента изобретательности. Надеюсь, что и в будущем вы продолжите стремиться к искусству создания новых музыкальных шедевров и покорению очередных вершин.

Пользуясь, случаем, желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческого вдохновения!» - говорится в поздравительном письме министра.

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали ранее сообщил, что Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову.

Сегодня ночью стало известно, что ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми».

Напомним, 63-я церемония вручения премии «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе. В борьбе за звание лучшего в номинации престижной музыкальной премии казахстанец обогнал трех соперников.