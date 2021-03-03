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    16:58, 03 Март 2021 | GMT +6

    Актоты Раимкулова: Объявление Года поддержки детского и юношеского чтения - необходимая инициатива

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявило 2021 год Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. В этой связи в столице состоялось мероприятие с участием главы ведомства, общественных деятелей и учащихся школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках года во всех регионах страны запланировано проведение более 10 тысяч мероприятий различного формата. В сегодняшнем мероприятии в столице приняли участие активные школьники из других регионов в онлайн-формате.

    Как рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, 2021 год в Казахстане объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане.

    «Наше поколение наряду с развитием себя как личности должно вносить огромный вклад в процветание государства в соответствии с передовыми инновациями. В том числе уважительно относиться к родной земле, окружающей среде, своей истории и культуре, популяризировать национальные ценности в своей среде и среди друзей. Считаю, что объявление 2021 год Годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане является необходимой и правильной инициативой», - сказала в своем приветственном слова министр культуры и спорта на мероприятии, прошедшем в Национальной академической библиотеке.

    В данном мероприятии принял участие единственный манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанов, государственный деятель Мырзатай Жолдасбеков и другие.

    Напомним, Баянгали Алимжанов сегодня получил награду – орден «Достук» от Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.


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