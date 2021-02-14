НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова назвала свои любимые виды спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности развития массового спорта среди всех возрастных групп. Сейчас мы наблюдаем массовый интерес у горожан к лыжным видам спорта. На сегодняшний день лыжным спортом занимаются более 60 тысяч человек», - сказала Актоты Раимкулова, открывая лыжный фестиваль в честь 30-летия Независимости РК в столице.

Министр добавила, что государство создает все условия для занятия спортом, строятся лыжно-биатлонные трассы для любителей лыжни.

«Тому свидетельство Республиканская лыжно-биатлонная база в Акмолинской области в городе Щучинск, которая соответствует всем международным стандартам. Недавно в городе Актобе сдали в эксплуатацию лыжно-биатлонную трассу», - добавила Актоты Раимкулова.

Глава Минкультуры также назвала свои любимые виды спорта.

«Год от года увеличивается число людей, занимающихся спортом. Мы со своей стороны будем создавать все условия для массового занятия спортом. Что касается лично меня, мой любимый вид спорта – это плавание, а из зимних видов спорта, конечно, это лыжный спорт. Я занимаюсь этим видом спорта со школьных лет», - поделилась Актоты Раимкулова.

Ранее сообщалось, что в столице проходит лыжный фестиваль в честь 30-летия Независимости РК.