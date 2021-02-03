Актоты Раимкулова и  Алик Шпекбаев  подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в Национальной академической библиотеке председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова подписали меморандум о сотрудничестве по продвижению идеологии добропорядочности через центры «Дорога добропорядочности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова подписали меморандум о взаимном сотрудничестве между двумя госорганами.

«Книга делает человека человеком, поэтому проект «Дорога добропорядочности» начинается с Национальной библиотеки. В 1998 году был принят первый Закон «О противодействии коррупции». Спустя 17 лет был принят второй закон, где предусмотрены нормы касательно профилактики коррупции. Даже сейчас в нашей деятельности происходят большие изменения. Три департамента борются с коррупцией. Основная наша цель - изменить отношение человека к коррупции, снизить уровень коррупции. Искоренение коррупции – цель каждого и всех. Поэтому призываю вас активно участвовать в этом процессе», - заключил Алик Шпекбаев.

Основная цель меморандума – сотрудничество по вопросам противодействия коррупции в гражданском обществе, продвижение идеологии добропорядочности, формирование терпимости к любым коррупционным деяниям.

Как отметили в Антикоррупционной службе, стороны намерены объединить свой потенциал для оперативного взаимодействия по превенции и профилактике коррупции в гражданском обществе, формирования антикоррупционной культуры и укрепления принципов добропорядочности и ценности среди граждан страны.

К работе будут привлечены сотрудники библиотек, ученые, писатели, теологи, представители духовенств и известные личности. Они будут участвовать в информационно-разъяснительных, социально-воспитательных и волонтерских проектах.



