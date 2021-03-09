«Актобе ТЭЦ» нуждается в модернизации
На Актобе ТЭЦ установлено шесть паровых турбин и девять котельных агрегатов. При этом износ котельного оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1944-1966 годах прошлого столетия, даже с учётом регулярных ремонтно-восстановительных работ, превышает 55%. Турбоагрегаты, введенные в эксплуатацию в 1952-2016 гг., имеют среднее значение коэффициента физического износа около 49%. Также высокий физический и моральный износ наблюдается у 90% запорной арматуры. Высокий износ деталей и узлов имеет гидромеханическая часть регуляторов. Из-за чего электрическая часть регуляторов работает с низкой надежностью. Степень изношенности у парка сетевых насосов теплоэлектроцентрали составляет более 90%. К тому же исчерпали свой ресурс и в большинстве своем находятся в аварийном состоянии около 70-80% зданий и сооружений предприятия.
Проведенные обследования и техническая диагностика показали, что необходимо провести реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования АО «Актобе ТЭЦ». Однако ремонтный фонд, предусмотренный в тарифной смете, не охватывает весь перечень необходимых мероприятий по замене, модернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования. Ограниченные тарифной сметой затраты, ремонтные фонды и прибыль компании не решают проблем по обновлению фондов. Техническое перевооружение ТЭЦ можно обеспечить только посредством привлечения инвестиций.
Предприятие вырабатывает более 12% электричества, потребляемого областью. В 2020 году произвело 927,9 млн кВт*ч электроэнергии.