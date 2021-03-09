«Актобе ТЭЦ» нуждается в модернизации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «Актобе ТЭЦ», являющегося единственным источником централизованного теплоснабжения города Актобе, эксплуатируется более 40 лет, что сказывается на эффективности работы предприятия. Об этом передает МИА «Казинформ».

На Актобе ТЭЦ установлено шесть паровых турбин и девять котельных агрегатов. При этом износ котельного оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1944-1966 годах прошлого столетия, даже с учётом регулярных ремонтно-восстановительных работ, превышает 55%. Турбоагрегаты, введенные в эксплуатацию в 1952-2016 гг., имеют среднее значение коэффициента физического износа около 49%. Также высокий физический и моральный износ наблюдается у 90% запорной арматуры. Высокий износ деталей и узлов имеет гидромеханическая часть регуляторов. Из-за чего электрическая часть регуляторов работает с низкой надежностью. Степень изношенности у парка сетевых насосов теплоэлектроцентрали составляет более 90%. К тому же исчерпали свой ресурс и в большинстве своем находятся в аварийном состоянии около 70-80% зданий и сооружений предприятия.

Проведенные обследования и техническая диагностика показали, что необходимо провести реконструкцию и модернизацию основного и вспомогательного оборудования АО «Актобе ТЭЦ». Однако ремонтный фонд, предусмотренный в тарифной смете, не охватывает весь перечень необходимых мероприятий по замене, модернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования. Ограниченные тарифной сметой затраты, ремонтные фонды и прибыль компании не решают проблем по обновлению фондов. Техническое перевооружение ТЭЦ можно обеспечить только посредством привлечения инвестиций.

Предприятие вырабатывает более 12% электричества, потребляемого областью. В 2020 году произвело 927,9 млн кВт*ч электроэнергии.