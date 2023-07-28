«Актобе» с крупным счетом победил «Торпедо» Кутаиси в Лиге конференций

КУТАИСИ. КАЗИНФОРМ - В Кутаиси прошел первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором местное «Торпедо» принимало «Актобе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Актобе» одержал крупную победу со счетом 4:1. На 34-й минуте Элдер Сантана заработал пенальти, который реализовал Алибек Касым. На 43-й в составе казахстанской команды результативным ударом отметился Милош Раичкович. На 73-й минуте отличился Максим Самородов. На 89-й минуте Гиорги Арабидзе сократил отставание в счете, но сразу после его гола «Актобе» забил еще один — отличился Андрия Филипович (90+3).

Ответный матч пройдет 3 августа в Актобе. Победитель пары «Актобе» — «Торпедо» Кутаиси в третьем отборочном раунде Лиги конференций встретится с победителем пары ЦСКА София (Болгария) / «Сепси» (Румыния).