Актобе растет и развивается: аким рассказал о механизмах обратной связи с жителями

— В областном центре — городе Актобе — проживают почти 65% населения всей области, поэтому для нас важно развитие нашего любимого города, — отметил аким.

По его словам, в регионе работает ситуационный центр, в котором отражаются все проблемы города. Каждый житель области может позвонить по номеру 109, чтобы выразить мнение или сообщить о проблеме.

— В центре есть дашборд и специальная программа, которая делает мониторинг как ИИ и выводит все проблемы области в процентном соотношении, чтобы понять, на что нужно обратить внимание, — пояснил глава региона.

По его словам, в нем отражается основной показатель работы акимата.

— В первую очередь мы даем обратную связь нашим жителям. После чего определяем сроки решения проблем. Взаимодействие в основном происходит через этот ситуационный центр, — добавил он на брифинге в СЦК в Астане.

Аким также подчеркнул, что эффективную обратную связь получает благодаря живым встречам с населением. Жители рассказывают о существующих проблемах, после чего разрабатывается общий план развития. Совместно с депутатами всех уровней региона обсуждаются проблемы, делаются выводы и выносятся необходимые решения.