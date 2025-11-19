РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Актобе растет и развивается: аким рассказал о механизмах обратной связи с жителями

    Город Актобе развивается стремительно: появляются новые районы, растет население. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил Kazinform, как сейчас налаживается диалог между городскими службами и жителями и организована работа по бытовым, коммунальным вопросам, чтобы люди чувствовали улучшения в повседневной жизни.

    население Китая
    Фото: istockphoto.com

    — В областном центре — городе Актобе — проживают почти 65% населения всей области, поэтому для нас важно развитие нашего любимого города, — отметил аким.

    По его словам, в регионе работает ситуационный центр, в котором отражаются все проблемы города. Каждый житель области может позвонить по номеру 109, чтобы выразить мнение или сообщить о проблеме.

    — В центре есть дашборд и специальная программа, которая делает мониторинг как ИИ и выводит все проблемы области в процентном соотношении, чтобы понять, на что нужно обратить внимание, — пояснил глава региона.

    По его словам, в нем отражается основной показатель работы акимата.

    — В первую очередь мы даем обратную связь нашим жителям. После чего определяем сроки решения проблем. Взаимодействие в основном происходит через этот ситуационный центр, — добавил он на брифинге в СЦК в Астане.

    Аким также подчеркнул, что эффективную обратную связь получает благодаря живым встречам с населением. Жители рассказывают о существующих проблемах, после чего разрабатывается общий план развития. Совместно с депутатами всех уровней региона обсуждаются проблемы, делаются выводы и выносятся необходимые решения.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Актюбинская область Благоустройство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают