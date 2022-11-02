Актобе примет международный турнир по настольному теннису

2 Ноября 2022, 16:03

2 Ноября 2022, 16:03

Актобе примет международный турнир по настольному теннису

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 4 по 6 ноября в новом Центре настольного тенниса AQTOBE пройдет международный турнир по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На нем выступят спортсмены Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана.

Медали будут разыграны в одиночном и в парном разрядах среди мужчин, женщин, а также в личных соревнованиях среди спортсменов 2010 года рождения и моложе.

Фото: olympic.kz











