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Актобе примет чемпионат Казахстана по триатлону

25 Августа 2021 19:00
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Актобе примет чемпионат Казахстана по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале осени Актобе во второй раз будет принимать ряд республиканских соревнований по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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9 сентября состоится Открытый II этап Кубка РК по триатлону. В нем примут участие спортсмены категории Elite. Участникам предстоит преодолеть 1500 метров (плавание), 40 километров вело и беговой этап в 10 километров.

11 сентября стартует Открытый чемпионат РК по триатлону среди участников U15, U17, U19 и U23;

Все события запланированы в самом центре города – на Водно-зеленом бульваре Единства и Согласия.


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#Актюбинская область   #Спорт  
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