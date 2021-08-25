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Актобе примет чемпионат Казахстана по триатлону
25 Августа 2021 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале осени Актобе во второй раз будет принимать ряд республиканских соревнований по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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9 сентября состоится Открытый II этап Кубка РК по триатлону. В нем примут участие спортсмены категории Elite. Участникам предстоит преодолеть 1500 метров (плавание), 40 километров вело и беговой этап в 10 километров.
11 сентября стартует Открытый чемпионат РК по триатлону среди участников U15, U17, U19 и U23;
Все события запланированы в самом центре города – на Водно-зеленом бульваре Единства и Согласия.
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