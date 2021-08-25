Актобе примет чемпионат Казахстана по триатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале осени Актобе во второй раз будет принимать ряд республиканских соревнований по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

9 сентября состоится Открытый II этап Кубка РК по триатлону. В нем примут участие спортсмены категории Elite. Участникам предстоит преодолеть 1500 метров (плавание), 40 километров вело и беговой этап в 10 километров.

11 сентября стартует Открытый чемпионат РК по триатлону среди участников U15, U17, U19 и U23;

Все события запланированы в самом центре города – на Водно-зеленом бульваре Единства и Согласия.