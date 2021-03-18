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«Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием»
18 Марта 2021 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Актобе» в матче 34-го тура чемпионата Казахстана по футзалу обыграл «Каспий» со счетом — 7:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт KazFootball.kz.
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«Каспий» — «Актобе» 3:7
Голы: Кабылбаев, Жумаханов, Кайратулы — Кульбаев (2), Эленилсон, Даулетов, Витао, Сатжан, Кнауб.
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