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«Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием»

18 Марта 2021 18:00
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«Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Актобе» в матче 34-го тура чемпионата Казахстана по футзалу обыграл «Каспий» со счетом — 7:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт KazFootball.kz.

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«Каспий» — «Актобе» 3:7

Голы: Кабылбаев, Жумаханов, Кайратулы — Кульбаев (2), Эленилсон, Даулетов, Витао, Сатжан, Кнауб.



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#Актюбинская область   #Спорт  
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