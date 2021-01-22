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    09:47, 22 Январь 2021 | GMT +6

    «Актобе» объявил о назначении нового главного тренера

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Актобе» официально объявил о назначении нового главного тренера, им стал белорусский специалист Алексей Бага, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Буквально несколько минут назад в расположение ФК „Актобе« в Турцию прибыл главный тренер команды Алексей Бага. Вместе с ним прибыл и его ассистент Валерий Тарасенко. Начальник команды Сабыр Азамат от лица руководства клуба представил футболистам и администрации нового тренера. Уже с завтрашнего дня белорусский специалист приступит к работе», — говорится в официальном заявлении клуба.
    Напомним, «Актобе» вернулся в число сильнейших после сезона в Первой лиге.



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