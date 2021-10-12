Активы Национального фонда снизились - Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы Национального фонда снизились в результате коррекции рынка. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевые тенденции на мировых рынках как сигналы о сворачивании ФРС США программы стимулирования, а также коррекция на рынках способствовали снижению международных резервов страны. Активы Национального фонда на конец сентября текущего года составили 55,0 млрд долларов США, снизившись за месяц на 1,9 млрд. долларов США», - сказал во время заседания Правительства Ерболат Досаев.

По данным Нацбанка, в сентябре было продано 913 млн долларов США для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 392 млрд тенге.

«Поступления в Нацфонд в сентябре составили 135 млрд. тенге, в том числе в иностранной валюте 259 млн долларов США или 110 млрд тенге в эквиваленте. Инвестиционный доход Нацфонда за сентябрь т.г. сложился отрицательным и составил (-) 1,20 млрд долларов США или (-)2,11% из-за коррекции по всем классам активов», - сообщил глава Нацбанка.

По словам Ерболата Досаева, одновременное снижение цен по всем классам активов носит краткосрочный характер. Уже по состоянию на 11 октября инвестиционный доход Нацфонда частично восстановился и составил 250 млн долларов США с начала месяца. В долгосрочной перспективе стратегическая аллокация Нацфонда балансирует риски.