Активы Национального фонда почти на $536 миллионов возвращены Нацбанку РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.

16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.