Активы Нацфонда увеличились в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об активах Нацфонда, а также объемах золотовалютных резервов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец апреля текущего года составили 57,6 млрд долларов, увеличившись за месяц на 530 млн долларов. В апреле для обеспечения выделения целевого и гарантированного трансфертов на 333 млрд тенге было продано 788 млн долларов», – сообщил на заседании Правительства Ерболат Досаев.

По его словам, инвестиционный доход Национального фонда за апрель составил 1,1 млрд долларов или 2%, при этом рост портфеля акций составил 734 млн долл. США, портфеля облигаций 278 млн долл. США и золота на 106 млн долл. США.

«С начала текущего года инвестиционный доход Национального фонда составил 940 млн долл. США или 1,7%, преимущественно благодаря восстановлению на рынке облигаций в апреле и росту на рынке акций», – проинформировал он.

По данным Ерболата Досаева, золотовалютные резервы на конец апреля этого года составили 34,2 млрд долларов, увеличившись за месяц на 689 млн долларов.

«Рост портфеля золота на 1,3 млрд долл. США на фоне восстановления цены на 5% с 1685 до 1769 долл. США за унцию компенсировал снижение активов в свободно конвертируемой валюте. В мае продолжился рост цены на золото, составив на 11 мая 1841 долл. США за унцию», – сообщил глава Нацбанка.



