Активы Нацфонда снизились на 523 млн долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нацбанке рассказали, сколько составляют активы Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец марта составили 57,1 млрд долларов, снизившись за месяц на 523 млн долларов из-за превышения выделения над поступлениями средств в фонд. В марте текущего года продано 695 млн долларов для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 322 млр тенге или 765 млн долларов», - сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его информации, поступления в Нацфонд в марте составили всего 65 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 100,6 млн долларов или 42,7 млрд тенге в эквиваленте.

«Положительный инвестиционный доход Нацфонда за месяц составил 72 млн долларов США или 0,13%. В тоже время за первый квартал инвестиционный доход составил -182 млн долларов. На фоне роста акций, а также положительной коррекции облигаций и золота инвестиционный доход с начала года по 9 апреля т.г. вырос и составил 580 млн долларов», - сказал Е. Досаев.

Также как отметил Ерболат Досаев, золотовалютные резервы за март снизились на 1,13 млрд долларов до 33,54 млрд долларов, более 70% падения резервов пришлось на сокращение портфеля золота на фоне снижения стоимости золота (с 1765 до 1685 долларов за унцию или на 4,5%).

«Золото демонстрирует высокую волатильность, уже с начала апреля цена выросла до 1744 долларов за унцию или на 3,5%, что обеспечило восстановление портфеля золота на 756 млн долларов. Снижение активов в свободно конвертируемой валюте за март составило 317 млн долларов США, в том числе за счет снижения средств на корсчетах и вкладов клиентов НБРК на 335 млн долларов в связи с погашением еврооблигаций БВУ, а также финансированием проектов Межгосударственным банком. Выплата госдолга составила 72 млн долларов», - заявил глава Нацбанка.

По его данным, валовые международные резервы в марте составили 90,64 млрд долларов.

Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев заявил, что пенсионные активы ЕНПФ с начала года снизились на 0,3 трлн тенге или 2,3% до 12,6 трлн тенге из-за досрочного изъятия населением средств.