Активы Нацфонда РК составили 56,9 млрд долл. США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы Национального фонда на конец августа текущего года составили 56,9 млрд долл. США. Об этом сообщил на заседании Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В августе текущего года было продано 845 млн долларов США для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 396 млрд тенге. Поступления в Нацфонд в августе текущеггот года составили 420 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 506 млн долл. США или 215 млрд тенге в эквиваленте», - утчонил Ерболат Досаев.

Согласно озвученным данным, инвестиционный доход Нацфонда за август текущего года сложился положительным и составил 316 млн долл. США или 0,56%.

«Рост акций в августе на 431 млн долл. США или 2,52% компенсировал снижение цен на облигации и золото. Инвестиционный доход Нацфонда с начала года составил 2,3 млрд долл. США или 4,11%, преимущественно благодаря продолжающемуся росту на рынке акций», - резюмировал Ерболат Досаев.



