14 Июля 2022 11:25

Активы Нацфонда РК составили $51,9 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Золотовалютные резервы Национального банка РК составили 32 млрд долл. США, снизившись с начала года на 2,4 млрд долл. США. Об этом сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это произошло из-за валютных интервенций, сокращения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу.

«Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долл. США, снизившись с начала года на 3,4 млрд долл. США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долл. США», - уточнил Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка РК отметил, что на фоне значительного роста цены на нефть поступления с начала года составили 3,1 трлн тенге, увеличившись в более чем 3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Доходность Нацфонда с начала создания по 30 июня в годовом выражении составляет 3,05%.

Валовые международные резервы на конец июня составили 83,9 млрд долл. США.