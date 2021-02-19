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Активы на пять трлн тенге планирует передать государство в конкурентную среду

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Февраля 2021, 12:07
Активы на пять трлн тенге планирует передать государство в конкурентную среду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Министерстве финансов РК намерены повышать эффективность управления государственными активами, рассказал глава ведомства Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сокращение доли участия государства в экономике будет активно продвигаться в рамках нового Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. При этом будут учтены внесенные изменения в законодательство, направленные на повышение эффективности процесса приватизации», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Основным эффектом от реализации Плана ожидается:

– сокращение доли государства в экономике до 14%;

– передача в конкурентную среду активов на 5 трлн тенге;

– привлечение стратегических инвесторов и повышение производительности труда;

– обеспечение широкого доступа МСБ к услугам приватизируемых компаний.

«Наряду с этим, в рамках проводимой работы по вовлечению активов в экономический оборот Фондом проблемных кредитов реализовано 790 объектов. До конца года будут реализованы 1,5 тыс. объектов», - заключил министр.


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