Активу СКО презентовали Нацдоклад по противодействию коррупции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Под руководством главы региона Кумара Аксакалова прошло заседание акимата Северо-Казахстанской области, в ходе которого был рассмотрен представленный Главе государства Национальный доклад по противодействию коррупции за 2019 год, передает МИА «Казинформ».

Докладчиком по данному вопросу выступил руководитель Антикоррупционной службы СКО Ернар Баянгазин.

Ернар Баянгазин обозначил, что с точки зрения противодействия коррупции 2019 год во многом был успешным, а по отдельным позициям признан прорывным. Проводилась целенаправленная, скрупулезная работа по выявлению и искоренению коррупционных рисков в организациях образования, государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора, отметил он.

Национальный доклад по противодействию коррупции состоит из 6 глав и отражает итоги работы всех субъектов противодействия коррупции. В документе представлены принятые законодательные и практические меры по превенции коррупции, а также рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной деятельности, в том числе исполнению положений Конвенции ООН против коррупции, 20-ти руководящих принципов Совета Европы и рекомендаций ОЭСР.

В целях дальнейшей имплементации передовых антикоррупционных принципов и стандартов Главе государства внесено 39 предложений.

«Они касаются системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, вопросов распространения понятия «коррупция» на частный сектор, а также принятия единого закона по государственным и квазигосударственным закупкам. Предлагается определить ответственность за незаконное обогащение, обязательность публикации деклараций о доходах и расходах, тестирование госслужащих на неподкупность, криминализацию обещания/предложения взятки, торговли влияния», - озвучил Е. Баянгазин.

Вместе с этим Ернар Баянгазин отметил, что внимание уделялось превентивным мерам противодействия коррупции.

«Проводится комплексный анализ, направленный на искоренение предпосылок возникновения коррупции. В области за 2019 год проведено 15 внешних анализов коррупционных рисков в деятельности 26 государственных органов, их подведомственных учреждениях, а также в квазигосударственном секторе. В ходе внешних анализов коррупционных рисков выработано 112 рекомендаций по устранению предпосылок коррупционных проявлений», - проинформировал Ернар Баянгазин.

В приоритете антикоррупционной политики - открытость и прозрачность государственных органов.

К примеру, в рамках проекта «Қызылжар - адалдық алаңы» в 2019 году на формат «Открытый акимат» перешли 9 акиматов. До конца года запланировано их открытие во всех районах с последующим переходом на сельский и поселковый уровни. В Петропавловске открыт ситуационный центр «IKomek». Работает приложение смарт-банкинга через «Halyk bank» для попечительских советов при учреждениях образования.

Кроме этого, продолжено масштабирование Интерактивной карты открытых бюджетов, которая отражает детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание инфраструктурных объектов.

Ернар Баянгазин проинформировал, что на данный момент в регионе опубликовано 1 873 бюджета на общую сумму 320,5 млрд тенге.

Напомним, ежегодный доклад представляется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года и формируется для информирования общества о результатах реализации антикоррупционной политики Казахстана.